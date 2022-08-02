"Сині" розглядають варіант із придбанням 25-річного футболіста.
Кайл Вокер-Пітерс, Getty Images
02 серпня 2022, 16:58
Челсі розглядає кілька варіантів на позицію правого захисника.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "сині" виявляють інтерес до Кайла Вокера-Пітерса із Саутгемптона.
При цьому Дензель Думфріс (Інтер) очолює список цілей Челсі на позицію правого захисника, але заявки, як і раніше, не було.
Минулого сезону Вокер-Пітерс провів 37 матчів за "святих" у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 4 асисти.