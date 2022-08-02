Англія

"Сині" розглядають варіант із придбанням 25-річного футболіста.

Челсі розглядає кілька варіантів на позицію правого захисника.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "сині" виявляють інтерес до Кайла Вокера-Пітерса із Саутгемптона.

При цьому Дензель Думфріс (Інтер) очолює список цілей Челсі на позицію правого захисника, але заявки, як і раніше, не було.

Минулого сезону Вокер-Пітерс провів 37 матчів за "святих" у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 4 асисти.