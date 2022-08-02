Англія

Схоже, що Кукурельї остаточно не буде в команді.

Після продажу Олександра Зінченка Манчестер Сіті знаходиться в активних пошуках заміни українцю на позицію лівого захисника.

Довгий час клуб торгував у Брайтона Марка Кукурелью, однак, переговори зайшли у глухий кут.

Тепер "містяни" звернули свою увагу на більш "бюджетний варіант" — Серхіо Гомес з Андерлехту, повідомляє The Athletic. Клуб вже зробив першу пропозицію бельгійцям стосовно 21-річного футболіста.

Наразі невідомо, яку суму Андерлехт хоче отримати за свого футболіста, проте портал Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

Минулого сезону Гомес зіграв 49 матчів за свою команду у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав 15 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті та Ювентус можуть обмінятись футболістами.