Англія

Клуби готують угоду, яка дозволить їм посилити центр поля.

Манчестер Сіті та Ювентус розглядають різні варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, англійський та італійський клуби хочуть провернути угоду, включивши до неї Ілкая Гюндогана та Артура Мело.

Минулого сезону Артур провів 31 матч за "бьянконері", в яких відмітився одним асистом.

Ілкай Гюндоган, у свою чергу, провів 42 поєдинки на клубному рівні, відзначившись вісьмома голами та шістьма асистами.

НагадаЄмо, що раніше Валенсія розпочала переговори із Ювентусом стосовно Артура.