Англія

Клуб не влаштовує запропонована сума.

Ньюкасл продовжує переговори із Лестером щодо півзахисника Джеймса Меддісона.

Так, "лисиці" відхилили чергову пропозицію "сорок" щодо їх лідера. Клуб не влаштовують запропоновані 45 млн євро та ще п'ять мільйонів у якості бонусів, повідомляє The Guardian.

Лестер хоче за свого футболіста отримати не менш ніж 60 млн євро.

Минулого сезону АПЛ Меддісон провів 35 матчів, у яких забив 12 голів та зробив 8 результативних передач.

Відзначимо, що цього літа Лестер залишився єдиним клубом, що не здійснив жодного трансфера.