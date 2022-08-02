Клуб не влаштовує запропонована сума.
ДЖЕЙМС МЕДДІСОН, GETTY IMAGES
02 серпня 2022, 18:50
Ньюкасл продовжує переговори із Лестером щодо півзахисника Джеймса Меддісона.
Так, "лисиці" відхилили чергову пропозицію "сорок" щодо їх лідера. Клуб не влаштовують запропоновані 45 млн євро та ще п'ять мільйонів у якості бонусів, повідомляє The Guardian.
Лестер хоче за свого футболіста отримати не менш ніж 60 млн євро.
Минулого сезону АПЛ Меддісон провів 35 матчів, у яких забив 12 голів та зробив 8 результативних передач.
Відзначимо, що цього літа Лестер залишився єдиним клубом, що не здійснив жодного трансфера.