Англія

Півзахисник має отримувати досвід гри на "дорослому" рівні.

Академія лондонського Арсенала рік за роком вправно виховує молоді кадри для підсилення не тільки власне основного складу "канонірів", а й готує виконавців для майбутніх виступів у складі інших клубів.

Зокрема, одним із найбільш талановитих виконавців нещодавнього випуску цієї футбольної школи є 18-річний центральний півзахисник Чарлі Патіно, якому пророкують велике майбутнє.

Однак наразі юнак, у якого вже є досвід двох виходів на поле в складі "дорослої" команди Арсенала (1 гол), має набувати ігрової практики на високому рівні в складі інших команд.

Як повідомляє відомий журналіст Фабріціо Романо, Блекпул, який виступає в Чемпіоншипі, погодився надати футболісту необхідний ігровий час.

"Каноніри" швидко погодили усі необхідні умови з представниками другого за силою дивізіону англійського футболу, тож найближчим часом варто очікувати на офіційне оголошення щодо цього трансферу.

Патіно в минулому сезоні відіграв 21 матч, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.