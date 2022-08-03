Англія

Футболіст уперше може опинитись у англійському клубі.

Досвідчений бразильський голкіпер Норберто Мурара, більш відомий як Нето, у свої 33-роки може похизуватись виступами в складах туринського Ювентуса та каталонської Барселони, проте лише в італійській Фіорентині він отримував хоч якийсь стабільний ігровий час, після переїзду до Європи взимку 2011 року.

Оскільки вже видніється на обрії момент завершення його професійної кар’єри, південноамериканський виконавець хоче отримати можливість бодай трохи пограти в клубі, у якому його не будуть вважати лише "другим номером" у ротації в рамці воріт.

Претендентів на Нето під час поточної трансферної кампанії було чимало, однак поступово всі вони знаходили собі інші варіанти.

Зокрема, Сельта підписала Августіна Маркесіна з Порту, а Наполі більше уваги приділяє голкіперу лондонського Челсі Кепі Аррісабалазі.

Англійський Борнмут на цьому тлі виглядає вже більш привабливим варіантом, проте на заваді трансферу може стати велика зарплатня бразильця, яку він отримує в Барселоні зараз та хоче зберегти на наступному робочому місці.

За останній рік Нето зіграв чотири матчі, пропустивши п’ять голів.