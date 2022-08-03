Англія

Новачок Ноттінгема розповів про взаємовідносини із наставником МЮ.

Воротар Манчестер Юнайтед, який на правах оренди буде виступати наступного сезону у Ноттінгемі Форест, прокоментував свої взаємовідносини із наставником "червоних дияволів" Еріком Тен Гагом.

Футболіст заявив, що не хотів марно витрачати час в клубі на боротьбу у стартовому складі команди.

"Це був найважчий рік у моїй кар'єрі. Дуже щасливий, що все завершилось так, як завершилось — тепер я готовий до гри за Ноттінгем.

Коли я повернувся до МЮ після Євро, меня пообіцяли, що я буду першим номером. Втім, ніхто нічого не стримував. Втрачати 12 місяців у моєму віці — злочин проти футболу. Не дуже хотів, щоб тренер бачив мене на тренуваннях, адже ві би не відпустив мене до Ноттінгему. Тому особливо спілкуватись я теж не хотів", — розповів Гендерсон для talkSport.

Минулого сезону Гендерсон не провів жодного матчу за МЮ в АПЛ.

Нагадаємо, що орендна угода із "лісниками" розрахована строком на один рік.