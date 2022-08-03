Англія

Наставник МЮ відреагував на те, що форвард передчасно залишив стадіон.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг залишився незадоволеним тим фактом, що форвард команди Кріштіану Роналду передчасно залишив Олд Траффорд під-час матчу проти Райо Вальєкано.

Фахівець вважає таку поведінку зіркового футболіста неприпустимою.

"Я не можу прийняти подібне. Це абсолютно неприпустима поведінка. Ми — команда, тому маємо бути разом до кінця", — наводить слова футболіста AD.

Зауважимо, що Роналду має ще один рік взаємин із Юнайтед, згідно з умовами чинного контракту.

Раніше повідомлялось, що португалець може перейти до Наполі.