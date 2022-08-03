Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг залишився незадоволеним тим фактом, що форвард команди Кріштіану Роналду передчасно залишив Олд Траффорд під-час матчу проти Райо Вальєкано.

Фахівець вважає таку поведінку зіркового футболіста неприпустимою.

"Я не можу прийняти подібне. Це абсолютно неприпустима поведінка. Ми — команда, тому маємо бути разом до кінця", — наводить слова футболіста AD.

Зауважимо, що Роналду має ще один рік взаємин із Юнайтед, згідно з умовами чинного контракту.

Раніше повідомлялось, що португалець може перейти до Наполі.