Наставник МЮ відреагував на те, що форвард передчасно залишив стадіон.
тен гаг та роналду, фото ad
03 серпня 2022, 15:47
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг залишився незадоволеним тим фактом, що форвард команди Кріштіану Роналду передчасно залишив Олд Траффорд під-час матчу проти Райо Вальєкано.
Фахівець вважає таку поведінку зіркового футболіста неприпустимою.
"Я не можу прийняти подібне. Це абсолютно неприпустима поведінка. Ми — команда, тому маємо бути разом до кінця", — наводить слова футболіста AD.
Зауважимо, що Роналду має ще один рік взаємин із Юнайтед, згідно з умовами чинного контракту.
Раніше повідомлялось, що португалець може перейти до Наполі.