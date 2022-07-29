Італія

Сага зіркового португальця триває.

Один із найзірковіших футболістів сучасності Кріштіану Роналду анонсував, що зіграє у неділю за Манчестер Юнайтед проти Райо Вальєкано. Проте схоже, що його бажання залишити стан "манкуніанців" залишається незмінним.

Як повідомляє міжнародне спортивне видання beIN Sports, 37-річний португалець все ж має шанси перейти до стану італійського Наполі, який проведе наступний сезон у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що Роналду не перейде до неаполітанського клубу.

Раніше 5-разовий володар Золотого м'яча вже виступав в Італії, з 2018 по 2021 роки захищаючи кольори туринського Ювентуса.