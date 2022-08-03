Англія

Талант "канонірів" має замінити Юго Екітіке, який пішов у ПСЖ.

Реймс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого нападника Фоларіна Балогуна, права на якого належать лондонському Арсеналу.

21-річний англієць перейшов у клуб із французької Ліги 1 на правах оренди, яка буде розрахована на один сезон.

Очікується, що Балогун стане заміною для вже колишнього ключового центрфорварда Реймса Юго Екітіке, який цього літа перейшов до Парі Сен-Жермен.

𝘈𝘷𝘦𝘤 𝗙𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗼𝗴𝘂𝗻, 𝘭𝘦 𝗦𝗗𝗥 𝘮𝘶𝘴𝘤𝘭𝘦 𝘴𝘰𝘯 𝗔𝗿𝘀𝗲𝗻𝗮𝗹 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘯𝘴𝘪𝘧 ! 🔥



Welcome @balogun ! 🤝 — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 3, 2022

Минулого сезону Балогун виступав на правах оренди за Мідлсбро, за який він провів 21 матч, забив 3 голи і віддав 3 асисти.