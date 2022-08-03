Талант "канонірів" має замінити Юго Екітіке, який пішов у ПСЖ.
Фоларін Балогун, Реймс
03 серпня 2022, 17:51
Реймс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого нападника Фоларіна Балогуна, права на якого належать лондонському Арсеналу.
21-річний англієць перейшов у клуб із французької Ліги 1 на правах оренди, яка буде розрахована на один сезон.
Очікується, що Балогун стане заміною для вже колишнього ключового центрфорварда Реймса Юго Екітіке, який цього літа перейшов до Парі Сен-Жермен.
Минулого сезону Балогун виступав на правах оренди за Мідлсбро, за який він провів 21 матч, забив 3 голи і віддав 3 асисти.