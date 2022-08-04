Англія

Лондонському клубу не щастить у цьогорічній трансферній кампанії.

Під час поточної трансферної кампанії лондонський Челсі, на тлі нещодавньої зміни керівництва клубу, намагається бути якомога більш активним на трансферному ринку, проте далеко не кожна спроба залучити до свого складу нових виконавців для "синіх" є вдалою.

До цієї категорії, зокрема, найближчим часом може потрапити намагання "пенсіонерів" отримати центрального захисника Лестера Веслі Фофана.

21-річний француз через важку травму гомілки невдало провів свій другий сезон в АПЛ, зігравши лише в 12 матчах (1 гол), після чого потенційні покупці намагаються атакувати "лис" із пропозицією щодо його придбання.

Челсі, поміж інших, вирішив одразу діяти рішуче, запропонувавши 75 млн євро, проте майже одразу Лестер розставив усі крапки на "ї" — гравець не продається.

У той самий час сам футболіст хоче мати виклик у вигляді виступів у Лізі чемпіонів УЄФА, тому заперечення можливих перемовин у майбутньому збоку його поточного клубу виглядає передчасним.