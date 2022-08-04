18-річний футболіст продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.
Карні Чуквуемека, ФК Челсі
04 серпня 2022, 12:45
Карні Чуквуемека перейшов до Челсі, повідомив офіційний сайт "синіх".
18-річний футболіст уклав угоду на шість років із лондонською командою.
З чуток, сума трансферу склала 15 мільйонів фунтів, а також ще п'ять Астон Вілла може отримати у вигляді бонусів.
Схоже, англієць сезон-2022/23 проведе на Стемфорд Брідж і не буде відправлений в оренду.
Минулого сезону Карні провів 12 матчів в АПЛ, у яких відзначився однією результативною передачею.