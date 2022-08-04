Англія

Майбутньому старту Прем'єр Ліги присвячується.

Прем'єр Ліга повертається на великі екрани. Новий сезон чемпіонату Англії традиційно обіцяє бути гарячим та неймовірним. Вже завтра, 5 серпня, Арсенал поїде у гості до Крістал Пелас. Ми ж вирішили пригадати десять найбільш значних та незабутніх поєдинків стартових турів АПЛ — від епічної битва Ліверпуля та Вотфорда до гольової перестрілки між Лестером та Арсеналом.

Шеффілд Юнайтед — Манчестер Юнайтед — 2:1, 1992 рік

Ця гра дещо виділяється у нашому списку на фоні інших баталій, але ми не могли її не згадати, бо саме тут було забито історичний перший м'яч в історії Прем'єр Ліги.

Його автором став Браян Дін, котрий того дня оформив дубль. Юнайтед вдалося лише скоротити відставання у рахунку на 61 хвилині зусиллями Марка Хьюза, але втекти від поразки "червоні дияволи" так і не зуміли.

Шеффілд Венсдей — Тоттенгем — 3:4, 1994 рік

Знову Шеффілд у нашому топі, але на цей раз не Юнайтед, а Венсдей. Гра проти "сов" запам'яталася завдяки святкуванню нового придбання Тоттенгему Юргена Клінсманна, що перебрався до Північного Лондону з Монако, а також "дуплету" Тедді Шерінгема.

"Шпори" покладали великі надії на сезон-1994/95. Втім, команді вдалося фінішувати лише на сьомому місці у таблиці.

Мідлсбро — Ліверпуль — 3:3, 1996 рік

Мідлсбро, що у сезоні-1996/97 остаточно вилетів до другого дивізіону, сенсаційно відібрав залікові бали в Ліверпуля на власному стадіоні, розписавши із мерсисайдцями феєричну нічию. Старий знайомий вболівальників київського Арсеналу та легенда італійського футболу Фабріціо Раванеллі відмітив свій трансфер на Альбіон хет-триком.

Вімблдон — Манчестер Юнайтед — 0:3, 1996 рік

Юнайтед сера Алекса впевнено розніс андердога, але гра запам'яталася дещо іншим. Саме тоді яскраво зійшла зірка Девіда Бекхема, котрий своїм фантастичним пострілом з центру поля встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Халл Сіті — Лестер — 2:1, 2016 рік

Цей поєдинок став історичним, тому що Лестер став першим діючим чемпіоном Англії, що програв стартову гру АПЛ. Та ще й кому — новачкам з Халл Сіті.

Адама Діоманде та Роберт Снодграсс двічі шокували симпатичну банду Клаудіо Раньєрі. "Лиси" зуміли відповісти лише м'ячем Ріяда Мареза з пенальті.

Арсенал — Ліверпуль — 3:4, 2016 рік

Старт першого повноцінного сезону Юргена Клоппа на чолі мерсисайдців ознаменувався гольовою перестрілкою із Арсеналом. Перчинки додавав й той факт, що "каноніри" грали вдома.

Тео Волкотт відкрив рахунок у першому таймі, але Коутіньо відповів фантастичним пострілом зі штрафного перед перервою. У другій половині зустрічі Ліверпуль ще тричі шокував господарів Емірейтс завдяки Лаллані, тому же бразильському чарівнику (так-так, тоді подібні епітети ще були доцільні по відношенню до Коутіньо) та Мане, що забив дебютний гол за "червоних" у Прем'єр Лізі.

Арсенал зумів лише скоротити відставання.

Як виявилось дещо пізніше, то був передвісник поганого сезону для лондонського колективу.

Арсенал — Лестер — 4:3, 2017 рік

Тепер вже "каноніри" зуміли перемогти із аналогічним рахунком. Гра розпочалася дебютним голом Александра Ляказетта вже на 94 секунді, але Сіндзі Окадзакі вирівняв цифри на табло на п'ятій хвилині.

Далі на гол Велбека "лиси" відповіли "дуплетом" Джеймі Варді, тож Арсенал опинився у скрутному становищі. Втім, з нього вдалося вийти завдяки емоційній кінцівці, що вмістила в себе взяття воріт Аарона Ремзі та Олів'є Жиру на 83 і 85 хвилинах.

Вотфорд — Ліверпуль — 3:3, 2017 рік

Поєдинок проти команди Марку Сілви вийшов важким для Ліверпуля. Мерсисайдці пропустили вже на 8 хвилині від Окакі.

Мане зрівняв рахунок із пенальті, Дукуре знову вивів "лосів" уперед, але голи Фірміно та Салаха на протязі двох хвилин другого тайму дозволили "червоним" перевернути гру на 360 градусів. Так було до останніх хвилин матчу на Вікерейдж Роуд, коли Мігель Брітос заколупав м'яча у ворота від поперечини.

Ліверпуль — Лідс — 4:3, 2020 рік

Сезон-2020/21 вийшов невдалив для Ліверпуля, гіршим під керівництвом Юргена Клоппа. Проте його початок вийшов для на той момент діючого чемпіона країни дуже вдалим.

Феєричний Лідс Марсело Б'єлси влаштував відкриту гру разом із мерсисайдцями, настрілявши їм три (Гаррісон, Бемфорд та Кліх), але у відповідь пропустивши чотири. Мо Салах оформив хет-трик, ще один м'яч записав на свій рахунок ван Дейк, котрий незабаром отримає важку травму у дербі проти Евертона.

Брентфорд — Арсенал — 2:0, 2021 рік

"Бджолам" вдалося боляче вжалити "канонірів" у поєдинку стартового туру АПЛ сезону-2021/22. Команда вдало відсвяткувала дебют у Прем'єр Лізі.

Таким чином замкнулося історичне коло. Останній матч у елітному дивізіоні у 1947 році Брентфорд програв саме Арсеналу із рахунком 0:1.

За матеріалами Independent