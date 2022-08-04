Англія

Габонський футболіст може повернутися до АПЛ.

Челсі виявляє інтерес до П'єр-Емеріка Обамеянг, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, каталонському клубу потрібно розвантажити зарплатну відомість, тому вони запропонували підписати нападаючого лондонській команді.

Попередні переговори відбулися, але далеко не факт, що Челсі зробить пропозицію Барселоні щодо Обаменгу.

Зазначимо, що головний тренер Челсі Томас Тухель та Обамеянг перетиналися у дортмундській Борусії.