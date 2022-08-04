Англія

"Шпори" хочуть підписати півзахисника римської команди.

Нікола Дзаньола привернув увагу Тоттенгема, повідомляє журналіст Бен Якобс.

За його інформацією, за 23-річного футболіста римський клуб хоче виручити 50 мільйонів фунтів. При цьому лондонський клуб вважає, що ціна завищена на 10 млн. Переговори продовжуються.

Діючий контракт Дзаньоло з римським клубом розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2021/22 Дзаньоло провів 42 гри: на його рахунку 8 голів та 9 результативних передач за Рому.