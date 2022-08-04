Англія

"Сині" зацікавлені у послугах нідерландського футболіста.

Головний тренер Челсі Томас Тухель, як і власник лондонської команди Тодд Болі, хочуть придбати Френкі де Йонга, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, перехід можливий лише за однієї умови: якщо 25-річний футболіст виявить бажання поповнити склад Челсі.

На даний момент де Йонг хоче залишитись у Барселоні і не хоче йти на урізання заробітної плати.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.