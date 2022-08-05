Англія

Football.ua представляє анонс стартового матчу нового розіграшу чемпіонату Англії-2022/23.

Час пройшов непомітно, і вже сьогодні ми можемо привітати любителів англійського футболу з локальним святом! Прем'єр-ліга повертається на наші телевізійні екрани, а відкриватиме новий сезон знову доведеться лондонському Арсеналу. Минулого року суперником "канонірів" у стартовому турі АПЛ був Брентфорд, а тепер їм стане інший лондонський клуб — Крістал Пелес.

П'ЯТНИЦЯ, 5 СЕРПНЯ, 22:00. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Після того, як влітку минулого року новим головним тренером Крістал Пелес став Патрік Вієйра, Арсенал став одним із найулюбленіших суперників команди французького фахівця. Головна причина зовсім не пов'язана з легендарним статусом Вієйра для "канонірів" за часів його футбольної кар'єри. Так, завжди приємно зустрітися зі своїм колишнім клубом, з яким тебе пов'язують багато приємних спогадів, але вже в наші дні Крістал Пелес на чолі з Патріком став для колективу Мікеля Артети дуже незручним суперником у минулому сезоні АПЛ.

Нагадаємо, що у першому колі АПЛ-2021/22 Арсеналу дивом вдалося уникнути поразки від "орлів" на останніх секундах зустрічі завдяки голу Ляказетта, тоді як у другому колі Крістал Пелес зовсім не залишив від Арсеналу живого місця, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0. Можна навіть сміливо сказати, що це була одна з тих ключових поразок Арсеналу, яка не дозволила "канонірам" фінішувати в зоні Ліги чемпіонів уперше за довгі роки.

Але, знову ж таки, це було минулого сезону, а зараз Арсенал заслужив достатньо приємних відгуків на свою адресу за підсумками передсезонної підготовки. Про голи новоспеченого центрфорварда "канонірів" Габріела Жезуса фактично в кожному матчі, включаючи спаринги з Челсі (4:0) та Севільєю (6:0), не чув лише лінивий, а хто про це хоч трохи щось чув — той очікує побачити аналогічні успіхи бразильця вже в офіційних матчах.

При всій повазі до Крістал Пелес і його помітного прогресу у всіх аспектах з приходом Вієйра, але наша увага хоч-не-хоч тепер буде більше акцентована на лондонському Арсеналі. Всім українським уболівальникам причина і так зрозуміла, адже тепер один із лідерів збірної України Олександр Зінченко виступає за "канонірів", і з великою ймовірністю проти Крістал Пелес ми бачимо його дебют уже не в контрольних зустрічах, а в офіційних матчах за Арсенал. Тут ми просто не можемо не побажати успіхів нашому співвітчизнику.

А з боку Крістал Пелес буде цікаво подивитися, наскільки болючим для команди стало повернення Конора Галлахера до Челсі після сезонної оренди. Ми не забуваємо, що англійського хавбека часто можна було назвати найкращим футболістом на полі у таборі "орлів". Тепер на його позиції виступатиме літній новачок Крістал Пелес Шейк Дукуре.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,86, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 4,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Крістал Пелес: Гуайта — Ворд, Гуехі, Андерсен, Мітчелл — Шлупп, Дукуре, Езе — Айю, Едуар, Заха

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Габріел, Саліба, Зінченко — Джака, Партей, Едегор — Сака, Жезус, Мартінеллі

Не зіграють: Батленд, Джонстоун, Макартур, Олісе, Томкінс — ...

Під питанням: ... — Томіясу, Тірні, Вієйра, Сміт-Роу

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