Англія

Football.ua зібрав для вас реакцію футболістів та журналістів британських видань на трансфер лідера збірної України з Манчестер Сіті до Арсеналу.

Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання центрального півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, який під керівництвом Хосепа Гвардіоли у переважній більшості проведених ігор виконував роль лівого захисника.

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Щодо цього трансферу існує чимало питань, головне з яких: на якій позиції таки гратиме Зінченко в клубі з Північного Лондона? Також деякі вболівальники вважають суму трансферу дещо завищеною, враховуючи більше ротаційний статус українця в Сіті.

Це та багато іншого обговорювалося не лише в рамках українського інформаційного простору. Перехід Зінченка досить активно ставав предметом обговорень і в Англії, тому ми вирішили зібрати різні думки та реакцію людей з футбольного британського світу і не тільки.

Хто з футболістів відреагував на трансфер Зінченка?

Прес-служба чинного чемпіона Англії підготувала для Олександра Зінченка спеціальний відеоролик, подякувавши йому таким чином за плідну співпрацю починаючи з літа 2016 року.

Після того, як стало відомо про перехід Зінченка з Ман Сіті, у його соціальних мережах можна було знайти коментарі низки футбольних особистостей, які бажали успіху українцю в його новій пригоді.

Так, з Манчестер Сіті прощальним коментарем відзначилися такі гравці: захисник Жоау Канселу, вінгер Ріяд Марез та атакуючий півзахисник Бернарду Сілва. Що найбільш цікаво — удачі навіть побажав легендарний голкіпер "містян" Джо Харт, який нині виступає за шотландський Селтік.

Деякі українські футболісти також не залишилися осторонь: свою реакцію на трансфер Олександра залишили центральний захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко та його одноклубник, воротар Анатолій Трубін.

Окремими постами в Instagram Stories із найкращими побажаннями у новому клубі нашого співвітчизника також не обділили.

У цьому плані знову відзначилися Бернарду Сілва, Жоау Канселу та Ріяд Марез. До них приєдналися центральний захисник Емерік Лапорт та один із лідерів нинішнього Ман Сіті Ілкай Гюндоган.

Але найбільше, мабуть, трансфер Зінченка засмутив правого захисника Сіті Кайла Вокера, із яким українець часто змагався в команді не тільки за місце в складі, а й в рівні почуття гумору. Англієць присвятив переїзду Олександра до Лондона цілу публікацію в Instagram із підбіркою фотографій та теплими словами.

"Зіна — це не просто партнер по команді, а друг. Ми разом пережили стільки чудових моментів і дуже багато сміялися разом. Буду сумувати за тобою де би ти не був, але я бажаю тобі та твоїй чудовій родині всього найкращого у новому етапі життя. Безмежно люблю свого маленького братика і скоро побачимось💙", — написав Кайл Вокер в своєму Instagram.

Хтось здивується, а хтось ні, але у колишнього капітана Манчестер Сіті та ексгравця донецького Шахтаря Фернандіньо, який залишив цього літа стан "містян" на правах вільного агента, також знайшлося кілька приємних слів на адресу Зінченка.

"Дякую за твій щоденний професіоналізм, друже. Насолоджуйся цією новою главою свого життя. Було приємно розділити з тобою стільки хороших моментів. Ти справжня легенда і справжній боєць. Люблю тебе, брате💙", — написав Фернандіньо під прощальним відео Зінченка з Манчестер Сіті в Instagram.

Добре, а як же зустріли Зінченка у його новому клубі? Інтерв'ю головного тренера Арсеналу Мікеля Артети та технічного директора команди Еду ви можете прочитати на нашому сайті, але що на рахунок гравців Арсеналу?

Єдиним (окрім Жезуса), хто в медійному полі залишив своє повідомлення серед гравців Арсеналу щодо трансферу Зінченка, став голкіпер Аарон Рамсдейл, який, до того ж, навіть встиг придумати українцеві нове дружнє прізвисько: "Зінкі😂, ласкаво просимо👏❤️".

Схоже, що Зінченко встиг потоваришувати з Рамсдейлом. Принаймні їхнє спільне відео прес-служба Арсеналу вже опублікувала.



До речі, учора, 22 липня, Зінченко вже провів своє перше тренування в Арсеналі, а потім, під час командної вечері, традиційно заспівав пісню перед усією своєю новою командою.

New Arsenal signing Oleksandr Zinchenko singing his initiation song in front of his new team-mates tonight. Not sure Nicolas Pepe was too impressed. 😂 [IG: nicolas.pepe19] #afc pic.twitter.com/1dHuxsaIXY — afcstuff (@afcstuff) July 23, 2022

Відеороликом цієї події поділилися три футболісти: Габріел Жезус просто сміявся, Аарон Рамсдейл модернізував раніше придумане для українця прізвисько та написав "Зінкі вінкі", а Ніколя Пепе, зважаючи на все, просто не розумів, що взагалі відбувається.

Що говорять британські журналісти та ЗМІ щодо трансферу Зінченка?

Cем Дін, журналіст Daily Telegraph and Sunday Telegraph

"Завжди знав, що Зінченко — хороший гравець, але його гра проти Шотландії та Уельсу цього літа відкрила мені очі. Він грав зліва серед трьох центральних півзахисників і керував шоу в обох іграх. Особливо проти Шотландії до нього ніхто не підходив", - написав Сем Дін в Twitter.

Деніел Зекірі, журналіст Telegraph Sport

"Відразу скажу, що мова піде про різні стилі — і не можна очікувати такого ж впливу! Але Жесус, Зінченко та Тілеманс (?) трохи нагадали мені ті підписання Вейналдума, Мане тощо, які зробив Ліверпуль. Хороші виконавці з досвідом в АПЛ, які ще не повністю "вирвалися" у найкращі свої роки. Помірна цінова категорія.

Я згадую ті угоди й думаю: справді? Вони хороші, але чи справді вони такі хороші? Але потім ви бачите тактичну придатність. Для тих, кому важко зрозуміти: я не кажу, що трансфери Арсеналу еквівалентні Ліверпулю. Це лише коментар щодо ціни та профілю.

Фактично, враховуючи, що двоє з цих гравців прийшли з Сіті, це, ймовірно, трохи розкішніше, ніж те, що зробив у свій час Ліверпуль", — написав Деніел Зекірі в своєму Twitter.

Джонатан Сміт, кореспондент з Манчестер Сіті на Goal

Стаття під назвою: "Зінченко має право залишити Ман Сіті заради Арсеналу: Артета може запропонувати зірці України те, чого Гвардіола ніколи не міг".

"Цей трансфер має сенс для гравця. Його виступи у відбіркових матчах чемпіонату світу у складі збірної України ще раз показали, що він має необхідні талант та зрілість, щоб грати на вищому рівні.

І, як і його партнер по команді Габріел Жезус, Зінченко насолоджувався часом, працюючи зі своїм колишнім коучем Артетою. Із огляду на це йому не варто б було турбуватися щодо того, як освоїться в новому середовищі на півночі Лондона, враховуючи, що колишня права рука Гвардіоли використовує подібну систему гри на Емірейтс.

Для Зінченка це правильний хід у правильний час. Його буде дуже не вистачати в Сіті, як на полі, так і поза ним, але Артета зміг запропонувати йому те, чого Гвардіола ніколи не міг: можливість регулярно грати в півзахисті", - завершив свою статтю таким чином Джонатан Сміт.

Три найпопулярніші коментарі читачів під статтею:

"Вартість Зінченка до війни: 5 мільйонів. Вартість Зінченка після війни: 30 мільйонів. Проклята інфляція", — вирішив пожартувати користувач Goal із ніком TheMasterpiecePD.

"Саме тоді [піде Зінченко], коли Пеп був настільки близький до створення ідеальної європейської команди. Ну, тепер здається, що Сіті точно підпише Кукурелью... Але, знаючи Пепа, можливо, він просто підпише ще одного півзахисника і буде награвати його у якості лівого захисника, лол. У будь-якому випадку Кукурелья в Сіті було б таким гарним підписанням... Хоча їм також знадобилася б підтримка, але це не буде проблемою, якщо врахувати, що вони вже мають надійного Канселу", — пише читач Goal з ніком Crazy_Cronie.

"Незрозуміло, чи наполягав Зінченко на переїзді, але я не думаю, що це гарне рішення Сіті, хоча вони отримують пристойний прибуток. Пеп знову кладе всі свої яйця в один кошик. Я бажаю Зінченку всього найкращого і сподіваюся, що цього сезону клуб отримає кращого лівого захисника", — написав ще один користувач Goal, підписаний як the lock is done for.

Ніколо Скіра, експерт на Transfermarkt

А ось італійський журналіст Ніколо Скіра незадовго до офіційного підтвердження трансферу Зінченка натякнув на те, що українець в Арсеналі боротиметься з Кіраном Тірні за місце на позиції лівого захисника.

Трансферний інсайдер повідомив, що після переходу українця інший лівий фулбек залишить Арсенал. Мова йде про Нуну Тавареша, у якому зацікавлені Аталанта та Брайтон.

Арт де Роче та Марк Кері, автори The Athletic

Тактичний розбір гри Олександра Зінченка під назвою: "Олександр Зінченко з Арсеналу: оператор напівпростору як у якості лівого захисника, так і з півзахисті"

"Незважаючи на те, що Арсенал досяг певних успіхів у минулому сезоні, їм все ще потрібно вдосконалюватися, щоб бути більш наполегливими в іграх. Наявність різних способів атакувати команди та надання супротивникам кількох проблем для вирішення – це лише один із способів допомогти це зробити. У Зінченку надихає те, що він допоможе на цьому фронті, незалежно від того, чи буде він обраний на лівому захиснику чи в півзахисті.

Головною перевагою підписання контракту з універсальним українцем, окрім його загальної якості, є варіація, яку він може внести в гру Арсеналу. Непередбачуваність у структурі є обов’язковою умовою для команди Артети в наступному сезоні, і їхні ігри для розминки наразі дали уявлення про те, як це може виглядати", — такий висновок зробили автори The Athletic.

Три найпопулярніші коментарі читачів під статтею:

"Подобається, як ми підбираємо високоякісних гравців із Сіті, які тільки вступають у розквіт сил. Чудова стратегія. Має бути захоплюючий сезон", — написав читач The Athletic Tony M.

"Для всіх шанувальників Арсеналу, які скаржаться на гонорар: він гравець, який просто допомагає тобі перемагати. Ви побачите, скільки ще ігор ви виграєте, маючи Зінченка та Жезуса. Якби вони не були гравцями Сіті, то за їхні трансфери заплатили б набагато більше", — пише Mohammed A.

"Чи означає це, що ми з меншою ймовірністю купимо іншого півзахисника, такого як Тілеманс? У мене таке відчуття, що підписання Зінні є завершенням нашого трансферного вікна (вхідні трансфери)", — пише Deepak B.

Джек Пітт-Брук, висвітлює Тоттенгем та збірну Англії на The Athletic

"Зачарований тим, де грає Зінченко в Арсеналі. Я не думаю, що цей крок має сенс, якщо тільки він не збирається багато грати, і, ймовірно, грати саме в півзахисті. Я хотів би це побачити. Він геніальний футболіст. (Гравці Сіті завжди кажуть, що технічно він один із найкращих у клубі.)

Я вважаю, що він достатньо сильний гравець, щоб проводити гру в Прем'єр-лізі щотижня, маючи шанс", — написав Пітт-Брук свою думку щодо Зінченка.

City Xtra у соціальній мережі Twitter, спеціалізується виключно на новинах по Манчестер Сіті та орієнтований на фанатську базу "містян".

"Найуспішніший українець в історії Прем'єр-ліги. Манчестер дякує тобі, Алексе! 🇺🇦💙" — такими словами прокоментував City Xtra новину про офіційне оглошення трансферу Зінченка в Арсенал.

Нік Амес, футбольний репортер на The Guardian

"Арсенал підписав чудового гравця в особі Олександра Зінченка, але у них також тепер є неймовірна людина. Це інтерв’ю, яке відбулося в квітні, було для мене честю і, сподіваюся, воно дасть вам оцінку цієї людини", — написав Нік Амес.

В статистичному порталі Opta знайшли цікавий факт щодо Зінченка, пов'язаний із цифрами.

"81,6% – Серед гравців, які провели принаймні 50 матчів у Прем’єр-лізі, лише Ар’єн Роббен (82,1 %) має вищий відсоток перемог у змаганнях, ніж Олександр Зінченко (81,6 %)".

І на завершення, B/R Football традиційно порадував своїм тематичним артом.

"Перехід Олександра Зінченка в Арсенал — справа завершена. Шопінг Артети в його колишньому клубі триває 🛒".