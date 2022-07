Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання центрального півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, який під керівництвом Хосепа Гвардіоли у переважній більшості проведених ігор виконував роль лівого захисника.

Щодо цього трансферу існує чимало питань, головне з яких: на якій позиції таки гратиме Зінченко в клубі з Північного Лондона? Також деякі вболівальники вважають суму трансферу дещо завищеною, враховуючи більше ротаційний статус українця в Сіті.

Це та багато іншого обговорювалося не лише в рамках українського інформаційного простору. Перехід Зінченка досить активно ставав предметом обговорень і в Англії, тому ми вирішили зібрати різні думки та реакцію людей з футбольного британського світу і не тільки.

Прес-служба чинного чемпіона Англії підготувала для Олександра Зінченка спеціальний відеоролик, подякувавши йому таким чином за плідну співпрацю починаючи з літа 2016 року.

Після того, як стало відомо про перехід Зінченка з Ман Сіті, у його соціальних мережах можна було знайти коментарі низки футбольних особистостей, які бажали успіху українцю в його новій пригоді.

Так, з Манчестер Сіті прощальним коментарем відзначилися такі гравці: захисник Жоау Канселу, вінгер Ріяд Марез та атакуючий півзахисник Бернарду Сілва. Що найбільш цікаво — удачі навіть побажав легендарний голкіпер "містян" Джо Харт, який нині виступає за шотландський Селтік.

Деякі українські футболісти також не залишилися осторонь: свою реакцію на трансфер Олександра залишили центральний захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко та його одноклубник, воротар Анатолій Трубін.

Окремими постами в Instagram Stories із найкращими побажаннями у новому клубі нашого співвітчизника також не обділили.

У цьому плані знову відзначилися Бернарду Сілва, Жоау Канселу та Ріяд Марез. До них приєдналися центральний захисник Емерік Лапорт та один із лідерів нинішнього Ман Сіті Ілкай Гюндоган.

Але найбільше, мабуть, трансфер Зінченка засмутив правого захисника Сіті Кайла Вокера, із яким українець часто змагався в команді не тільки за місце в складі, а й в рівні почуття гумору. Англієць присвятив переїзду Олександра до Лондона цілу публікацію в Instagram із підбіркою фотографій та теплими словами.

"Зіна — це не просто партнер по команді, а друг. Ми разом пережили стільки чудових моментів і дуже багато сміялися разом. Буду сумувати за тобою де би ти не був, але я бажаю тобі та твоїй чудовій родині всього найкращого у новому етапі життя. Безмежно люблю свого маленького братика і скоро побачимось💙", — написав Кайл Вокер в своєму Instagram.

Хтось здивується, а хтось ні, але у колишнього капітана Манчестер Сіті та ексгравця донецького Шахтаря Фернандіньо, який залишив цього літа стан "містян" на правах вільного агента, також знайшлося кілька приємних слів на адресу Зінченка.

"Дякую за твій щоденний професіоналізм, друже. Насолоджуйся цією новою главою свого життя. Було приємно розділити з тобою стільки хороших моментів. Ти справжня легенда і справжній боєць. Люблю тебе, брате💙", — написав Фернандіньо під прощальним відео Зінченка з Манчестер Сіті в Instagram.

Добре, а як же зустріли Зінченка у його новому клубі? Інтерв'ю головного тренера Арсеналу Мікеля Артети та технічного директора команди Еду ви можете прочитати на нашому сайті, але що на рахунок гравців Арсеналу?

Єдиним (окрім Жезуса), хто в медійному полі залишив своє повідомлення серед гравців Арсеналу щодо трансферу Зінченка, став голкіпер Аарон Рамсдейл, який, до того ж, навіть встиг придумати українцеві нове дружнє прізвисько: "Зінкі😂, ласкаво просимо👏❤️".

Схоже, що Зінченко встиг потоваришувати з Рамсдейлом. Принаймні їхнє спільне відео прес-служба Арсеналу вже опублікувала.



До речі, учора, 22 липня, Зінченко вже провів своє перше тренування в Арсеналі, а потім, під час командної вечері, традиційно заспівав пісню перед усією своєю новою командою.

New Arsenal signing Oleksandr Zinchenko singing his initiation song in front of his new team-mates tonight. Not sure Nicolas Pepe was too impressed. 😂 [IG: nicolas.pepe19] #afc pic.twitter.com/1dHuxsaIXY