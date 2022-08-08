Футболіст розповів про "свою атмосферу" у лондонському Арсеналі.
Мартін Едегор, Getty Images
08 серпня 2022, 12:50
Новим капітаном лондонського Арсеналу у сезоні-2022/23 став Мартін Едегор, але він не впевнений, що є улюбленим гравцем головного тренера Мікеля Артети.
Перед випуском документального фільму Amazon "Все або нічого: Арсенал", у якому Едегор виступає в ролі одного з лідерів команди, видання FourFourTwo поспілкувалося з ним.
Підписавши з "канонірам" повноцінний контракт влітку 2021 року, колишня зірка Реала став справжнім лідером команди та отримав капітанську після того, як П’єр-Емерік Обамеянг перейшов у Барселону. Незважаючи на те, що вболівальники та товариші по команді припускають, що Едегор є улюбленим учнем Артети, сам молодий футболіст не впевнений, що так воно є.
"Я не сприймаю це в такому ключі – я впевнений, що люди жартують!" - Едегор засміявся, коли йому поставили це запитання.
"Я думаю, що ми бачимо футбол однаково, я розумію багато речей, які він хоче від мене, тому це природна річ. Проте у нас хороші стосунки, і я намагаюся робити все найкраще для команди. У грі трапляється багато речей: інша команда може змінити схему, а ми повинні адаптуватися, але це нормально".
Едегор перейшов до Реала у віці 15 років. Симулятор Football Manager навіть запитав у його батька дозволу включити його в гру. Після мандрівного початку своєї кар’єри, де Едегора щосезону віддавали в оренду, у січні 2021 року він оселився на півночі Лондона – спочатку в оренді, але Артета повернув його того літа.
Тепер 23-річний футболіст подумав про те, що, можливо, він забагато їздив по орендах, і тепер він нарешті відчуває, що може розслабитися і почуватися як вдома тепер, коли він у Прем’єр-лізі.
"Я справді відчуваю себе як вдома. Я надто багато їздив з Реалу, і це було, можливо, не найкраще, але я багато чому навчився", — каже він.
"Я поїхав в Мадрид дуже молодим, але, звичайно, там важко грати, тому мені довелося поїхати в інше місце. Тоді я змінював клуб три або чотири рази. Це була не найкраща ситуація для мене, я хотів отримати стабільність, але я знайшов це тут, і я дійсно щасливий почуватися як вдома. Навіть до оренди мені завжди подобався Арсенал, те, як вони грали, те, як вони хотіли робити певні речі, тому я завжди міг бачити себе в цьому клубі".
"Після оренди я був упевнений, що це мій клуб. Я дізнався про Арсенал, про тренера і про те, як він хотів використовувати мене та покращити — ідеї, які він мав для мене та команди. Це було вірне рішення".
Він пройшов через багато випробувань у такому юному віці. У серіалі від Amazon можна спостерігати за постійними розмовами Мікеля Артети з гравцем про його лідерські якості та вміння.
"Ми не дуже багато говорили про те, що я маю бути лідером, — визнає Едегор — Це сталося більш природно. Спочатку я грав не так багато – ближче до кінця я грав більше, виступав краще, і ви могли бачити, що я вдосконалююсь та демонструю лідерські якості. Це розвивалося з часом, протягом сезону, і ми не розмовляли про це.
Я почав грати, коли мені було 15 у Норвегії, я грав за національну збірну в 15. Потім я поїхав до Мадрида, відчув там багато чого, хорошого, важкого, і коли я поїхав до Нідерландів, ось де я справді виріс як гравець — довелося брати на себе більше відповідальності.
Я думаю, що цей період допоміг мені, я був у різних країнах з різними гравцями та менеджерами: ти дізнаєшся про ці різні місця та намагаєшся використати це якнайкраще. Зараз я маю великий досвід".
Артета носив футболку під номером 8 у півзахисті "канонірів". Едегор каже, що це також стимул для нього, і що для клубу було важливо продовжувати працювати після конфлікту між Артетою та Обамеянгом, через який габонського форварда позбавили капітанської.
"Артета — саме той тренер, який зробив багато хороших речей, багато пережив і багато допомагає", — каже норвежець. "Він багато знає про нашу ситуацію, він може її зрозуміти, і він добре використовує свою кар'єру, щоб нам дуже допомогти".
"Втрата Обамеянгом капітанства не була простою для клубу, гравців, і для самого Обі це було сумно. Важко було і Артеті. Але у футболі завжди потрібно рухатися далі. Я думаю, що ми зробили все добре. Я не думаю, що мені варто вдаватися в цю ситуацію. Те, що сталося, має залишитися між нами".
За матеріалами FourFourTwo