Англія

Футболіст розповів про "свою атмосферу" у лондонському Арсеналі.

Новим капітаном лондонського Арсеналу у сезоні-2022/23 став Мартін Едегор, але він не впевнений, що є улюбленим гравцем головного тренера Мікеля Артети.

Перед випуском документального фільму Amazon "Все або нічого: Арсенал", у якому Едегор виступає в ролі одного з лідерів команди, видання FourFourTwo поспілкувалося з ним.

Підписавши з "канонірам" повноцінний контракт влітку 2021 року, колишня зірка Реала став справжнім лідером команди та отримав капітанську після того, як П’єр-Емерік Обамеянг перейшов у Барселону. Незважаючи на те, що вболівальники та товариші по команді припускають, що Едегор є улюбленим учнем Артети, сам молодий футболіст не впевнений, що так воно є.

"Я не сприймаю це в такому ключі – я впевнений, що люди жартують!" - Едегор засміявся, коли йому поставили це запитання.

"Я думаю, що ми бачимо футбол однаково, я розумію багато речей, які він хоче від мене, тому це природна річ. Проте у нас хороші стосунки, і я намагаюся робити все найкраще для команди. У грі трапляється багато речей: інша команда може змінити схему, а ми повинні адаптуватися, але це нормально".

Едегор перейшов до Реала у віці 15 років. Симулятор Football Manager навіть запитав у його батька дозволу включити його в гру. Після мандрівного початку своєї кар’єри, де Едегора щосезону віддавали в оренду, у січні 2021 року він оселився на півночі Лондона – спочатку в оренді, але Артета повернув його того літа.

Тепер 23-річний футболіст подумав про те, що, можливо, він забагато їздив по орендах, і тепер він нарешті відчуває, що може розслабитися і почуватися як вдома тепер, коли він у Прем’єр-лізі.

"Я справді відчуваю себе як вдома. Я надто багато їздив з Реалу, і це було, можливо, не найкраще, але я багато чому навчився", — каже він.

"Я поїхав в Мадрид дуже молодим, але, звичайно, там важко грати, тому мені довелося поїхати в інше місце. Тоді я змінював клуб три або чотири рази. Це була не найкраща ситуація для мене, я хотів отримати стабільність, але я знайшов це тут, і я дійсно щасливий почуватися як вдома. Навіть до оренди мені завжди подобався Арсенал, те, як вони грали, те, як вони хотіли робити певні речі, тому я завжди міг бачити себе в цьому клубі".