Англія

Головний тренер "червоних дияволів" висловився щодо португальця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг розповів про те, що дуже радий наявності Кріштіану Роналду у своїй команді.

"Як я ставлюся до початку сезону з Роналду? Я дуже щасливий. Вже говорив вам раніше: ми планували з ним сезон. У нас є кращий нападаючий, і я дуже радий, що він тут, він у складі, і ми дотримуємося плану.

Чи зіграє він проти Брайтона? Побачимо у неділю", — навоить слова Тен Гага офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, раніше Ерік Тен Гаг підтвердив, що Марсьяль пропустить перший матч сезону в АПЛ.