Англія

Французький форвард не зіграє із Брайтоном через незначне ушкодження.

Напередодні стало відомо про те, що нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль не зможе допомогти своїй команді у матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона.

Головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг підтвердив цю інформацію щодо наявності проблеми у 26-річний француза з підколінним сухожиллям.

"Завжди важко говорити, коли мова заходить про такі травми. Але, сподіваюся, це не надовго", — цитує слова тен Гага офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, матч МЮ – Брайтон пройде 7 серпня, о 16:00 за київським часом.