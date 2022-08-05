Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Крістал Пелес та Арсенал.

Першими в новому сезоні англійської Прем'єр-ліги вийдуть на поле футболісти двох лондонських клубів — Крістал Пелес та Арсенала.

Патрік Вієйра вирішив долучити до стартового складу новачка Шейка Дукуре в зону опорних півзахисників.

Мікель Артета, у свою чергу, довірив місце на полі Вільяму Саліба в трійці центральних захисників, тоді як Олександр Зінченко займе місце на лівому фланзі півзахисту.

Крістал Пелес: Гуайта — Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Шлупп, Дукуре — Аю, Езе, Заха — Едуар.

Запасні: Джонстон, Ворд, Річардс, Мілівоєвич, Г’юз, Ебіовей, Рідевалд, Планж, Матета.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель — Сака, Партей, Джака, Зінченко — Едегор — Габріел Жезус, Мартінеллі.