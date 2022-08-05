Англія

Український виконавець відіграв більшу частину напруженого матчу.

За підсумками попереднього розіграшу англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал наблизився впритул до омріяного місця в Лізі чемпіонів УЄФА, однак зрештою залишився в зоні Ліги Європи. Утім, прогрес команди під керівництвом Мікеля Артети був помітний неозброєним оком, тож керівництво "канонірів" підтведило прихильність іспанському керманичу порцією коштовних трансферів у міжсезоння, серед яких, безумовно, українського вболівальника цікавило придбання Олександра Зінченка.

Власне, не дивлячись на нетривалий проміжок часу роботи з новими одноклубниками, наш співгромадянин мав усі шанси для того, аби опинитись у стартовому складі Арсенала на перший офіційний матч нового сезону – гостьове дербі столиці Великої Британії проти Крістал Пелес, якому "каноніри" болюче поступились наприкінці минулого футбольного року.

Через брак часу на гідну підготовку перед початком нового сезону, який ще й виявився рекордно раннім для англійської Прем’єр-ліги, очікувати на великі швидкості від команд уже починаючи з першого туру було не варто. Тим паче, якщо поглянути до календаря Пелес, яким у найближчий час доведеться дійсно гарно попрацювати над витримкою власних нервів у протистоянні проти грандів англійського футболу. Патрік Вієйра вирішив зіграти проти колективу Мікеля Артети від глибокої оборони, і це було цілком слушне рішення з його боку.

"Склярі" вже від перших хвилин закрились на власній половині, очікуючи на спроби суперників знайти простір між їхніми лініями. Варто зауважити, що Арсеналу довго цього не вдавалось виконати, бо переважна більшість атак "канонірів" ішла через лівий фланг, де як раз розташовувався Олександр Зінченко. Український поціновувач футболу від цього тільки виграв, бо мав нагоду побачити, що функціональна підготовка нашого співгромадянина знаходиться на високому рівні.

Це саме Зінченку вдалось першим потурбувати безпосередньо Гуайту в рамці воріт пострілом із лівого флангу штрафного, а вже на 20 хвилині гри за його безпосередньої участі Арсенал удало розіграв кутовий на правому фланзі з подачею на дальній бік штрафного, де українець переадресував головою м’яч на Мартінеллі, а той так само з другого поверху забив перший гол для команд АПЛ у цьому сезоні.

Після цього футболісти Артети почали потрохи віддавати ініціативу суперникам, які тільки на те й чекали. Господарі змарнували кілька перспективних контратак, проте зрештою змогли вперше наблизитись до забитого м’яча у схожому на суперників стилі. Однак Едуар виявився менш вправним, аніж Мартінеллі, завершувачем передач від партнерів.

Рамсдейл цими хвилинами дійсно врятував свою команду від значних труднощів після перерви, коли "склярі" знову мали навіть не одну нагоду для того, аби вразити чужі ворота. Англійський голкіпер вистояв і у протистоянні проти Езе, і згодом, коли захисник Габріель ледь не наварив перед власними воротами, що дозволило захисту гостей трохи перевести подих.

Пелес не зміг підтримати власних атакувальних поривів, тож завершення зустрічі також опинилось у розпорядженні суперників, які й перші півгодини ігрового часу. Арсенал атакував невеликими сполуками виконавців, проте робив це достатньо швидко для того, аби в підсумку забезпечити автогол для Гуехі, коли той на 85 хвилині зрізав простріл від Саки з правого флангу штрафного під дальню стійку власних воріт. Зінченко, який майже ідеально відігравав до цього, на той час перебував уже на лаві для запасних.

У наступному турі Крістал Пелес зіграє в гостях проти Ліверпуля, а Арсенал удома протистоятиме Лестеру.Крістал Пелес —0:2Мартінеллі, 20, Гуехі, 85 (авт.)Гуайта — Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Шлупп (Г’юз, 86), Дукуре (Мілівоєвич, 75) — Аю, Езе (Ебіовей, 86), Заха — Едуар (Матета, 58).Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель — Сака, Партей, Джака, Зінченко (Тірні, 82) — Едегор — Габріел Жезус (Нкетіа, 83), Мартінеллі.Попередження: Клайн — Джака, Вайт