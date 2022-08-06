"Червоні дияволи" можуть підписати досвідченого форварда.
Марко Арнаутович, getty images
06 серпня 2022, 12:31
Манчестер Юнайтед продовжує роботу над посиленням атакуючої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє Gazzetta dello Sport, "червоні дияволи" розглядають можливість трансферу Марка Арнаутовича з Болоньї.
В минулому сезоні австрієць зіграв у 33 матчах Серії А, в яких забив 14 м'ячів та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, що на гравця претендує представник Серії А - Ювентус розглядає Арнаутовича як кандидата до пари Влаховичу.