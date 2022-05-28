Италия

Туринський клуб готує несподіваний трансфер.

Нападники туринського Ювентуса Пауло Дібала та Федеріко Бернардескі після закінчення цього сезону покинуть команду через спливаючі строки контрактних угод, тому головний тренер "Старої Синьйори" Массіміліано Аллегрі буде вимушений підшукувати їм достойну заміну під час прийдешнього трансферного вікна.

"Бьянконері" не згодні платити 35 млн євро за викуп повноцінного контракту Альваро Морати в мадридського Атлетіко, а Мойзе Кін також розраховує піти з команди найближчим часом.

Із огляду на це, італійський керманич вирішив ухвалити несподіване рішення щодо початку роботи над трансфером нападника Болоньї Марко Арнаутовича, який у майбутньому може скласти пару форварду Душану Влаховичу.

33-річний виконавець за 34 матчі поточного сезону відзначився 15 разів та ще одного разу віддав гольову передачу.

Варто нагадати, що австрієць тільки на початку цього футбольного року перейшов до складу Болоньї, тоді як до цього два роки виступав у Китаї за тодішній Шанхай СІПГ.