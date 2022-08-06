Англія

Уругвайський форвард відзначився у ворота Фулхема.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вирушив у гості до Фулгема, який на правах переможця Чемпіоншипу повернувся до найвищого дивізіону.

У цьому протистоянні з лондонським клубом свій дебют в АПЛ здійснив новий форвард "червоних" Дарвін Нуньєс, який влітку перейшов із Бенфіки за 75 мільйонів євро.

23-річний уругваєць вийшов на поле на 51-й хвилині, а вже на 64-й хвилині він відзначився забитим м'ячем у своєму дебютному матчі в рамках англійської Прем'єр-ліги.

Більше того, гол виділився також своєю красою: Нуньєс переправив м'яч у ворота Фулгема в один дотик п'ятою після передачі Мохамеда Салаха.

Нагадаємо, що Дарвін Нуньєс забив свій перший гол за Ліверпуль у матчі за Суперкубок Англії. Також у матчі проти Фулгема він відзначився результативною передачею на Мохамеда Салаха на 80-й хвилині.