Уругвайський форвард відзначився у ворота Фулхема.
Дарвін Нуньєс, getty images
06 серпня 2022, 15:59
У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вирушив у гості до Фулгема, який на правах переможця Чемпіоншипу повернувся до найвищого дивізіону.
У цьому протистоянні з лондонським клубом свій дебют в АПЛ здійснив новий форвард "червоних" Дарвін Нуньєс, який влітку перейшов із Бенфіки за 75 мільйонів євро.
23-річний уругваєць вийшов на поле на 51-й хвилині, а вже на 64-й хвилині він відзначився забитим м'ячем у своєму дебютному матчі в рамках англійської Прем'єр-ліги.
Більше того, гол виділився також своєю красою: Нуньєс переправив м'яч у ворота Фулгема в один дотик п'ятою після передачі Мохамеда Салаха.
Нагадаємо, що Дарвін Нуньєс забив свій перший гол за Ліверпуль у матчі за Суперкубок Англії. Також у матчі проти Фулгема він відзначився результативною передачею на Мохамеда Салаха на 80-й хвилині.