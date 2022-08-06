Англія

Команда Юргена Клоппа була вимушена двічі відіграватись за ходом протистояння проти дебютанта нового сезону АПЛ.

Напередодні англійська Прем’єр-ліга вже встигла розпочати свій черговий розіграш запальним лондонським дербі між Крістал Пелес та Арсеналом (2:0), після чого події поступово перейшли до повноцінного вікенду, де першим ранішнім матчем стала гра на Крейвен Коттедж. Цікава за своєю архітектурою арена в столиці Великої Британії була вимушена минулого року обходитись без матчів "елітної першості", але цього разу її господарі, футболісти Фулгема, були готові знову ввірватись до найвищого щаблю. Домашній матч проти Ліверпуля для цього пасував як найкраще.

Колектив Юргена Клоппа завітав до столиці вже в якості володаря Суперкубку Англії, хоча й мав можливість здобути цей трофей у боротьбі проти Манчестер Сіті на Вемблі, якби цій величній арені не доводилося б у той день приймати фінальний матч жіночого чемпіонат Європи-2022. "Червоні" тоді здобули перемогу з рахунком 3:1 ще в основний час, але їхній керманич сказав відверто про неготовність команди грати в оптимальних кондиціях на самому початку сезону. "Дачникам" ця інформація точно припала до душі.

Дійсно важкуватим був Ліверпуль на початку, тож на втіху власним уболівальникам господарі радо контролювали швидкість руху м’яча полем, у той час як суперники не могли навіть зав’язати банальної комбінації в центрі поля. Ці обов’язки, напевно, Клопп поклав на плечі Тьяго, проте іспанець продукував чимало браку, а під час другого тайму взагалі отримав чергове м’язове ушкодження, що поставить його участь у найближчих матчах під питання.

Допоки гра в центральної лінії "червоних" не мала перспектив отримати покращення, суперники раз-по-раз заходили до карного майданчика Аліссона, однак на завершення їхніх атак Мітровичу постійно чогось не вистачало. Перебіг поєдинку в подібному стилі для Фулгема був справжнім подарунком, тому не дивно, що хлопці Марку Сілви зрештою й відкрили рахунок завдяки власному зразковому для Чемпіоншипу бомбардиру.

На 32 хвилині Мітрович на другому поверсі налетів зі спини Трента, замкнувши подачу Тете з правого флангу на дальній кут воротарського, завдяки чому застав зненацька Аліссона. Ліверпуль тільки після цього трохи почав приходити до тями, тому вже незабаром ми побачили й вдалу гру Тьяго в пас, і влучання в поперечину від Діаса з лівого флангу штрафного в одній із атак. Але до перерви гостям вже нічого не вдалось зробити в плані рахунку.

Фулгем вирішив починати другий тайм у менш сміливому темпі, відкотившись до власного штрафного в очікуванні потужного тиску збоку суперників. Однак натомість "коттеджери" лише згаяли час, бо "червоні" не надто поспішали до атаки, чим змусили свого головного тренера виступити вперед із першими замінами. На жаль, для Тьяго саме в той момент гра завершилась, проте місце на полі отримали Дарвін Нуньєс та Гарві Елліотт.

Футболісти, які з’явились на полі в складі Ліверпуля, були змушені призвичаїтись до гри під дзвін каркасу воріт власної команди — це Кебано на 57 хвилині дали пробити з правого кута воротарського в дальню стійку, і в той момент дійсно гра могла б бути достроково завершеною для команди Клоппа. Проте німецький фахівець згодом випустив на поле ще й Джеймса Мілнера, після чого його команда почала чимдуж тиснути на опонентів.

Забитий м’яч футболісти "червоних" знайшли доволі швидко — Мілнер узяв участь у побудові виходу Салаха через правий фланг швидкої атаки, який завершився пострілом під удар п’ятою для Нуньєса. Цікаво, що форвард схожим чином завершував одну з попередніх атак власної команди, однак із другої спроби мав більший успіх.

Ліверпуль на той час настільки захопився грою в нападі, що проґавив випад суперників у відповідь. Манор Соломон, який дебютував виходом на заміну одразу після пропущеного м’яча його командою, зробив передачу на лівий фланг для Мітровича, а той сміливо заробив пенальті, обігравши ван Дейка. Власне, сербський форвард сам і реалізував покарання пострілом у правий нижній кут.

Однак усе ж таки гості створили достатньо нагод для того, аби звести цей мат бодай до нічиєї. Салах отримав можливість забити власний гол, коли через його правий фланг Трент виконав переведення до штрафного, а Нуньєс зачепився за м’яч, який відскочив від захисника Ріма. Команда Клоппа вдруге зрівняла рахунок, проте дивовижного камбеку так і не зробила, бо в компенсований час раптовий дальній постріл Гендерсона прийняла на себе поперечина.

У наступному турі лондонський Фулгем зіграє гостьовий матч проти Вулвергемптона, а Ліверпуль на власному полі прийматиме Крістал Пелес.Фулгем — Ліверпуль 2:2Мітрович, 32, 72 (пен.) — Нуньєс, 64, Салах, 81Родак — Тете, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья — Декордова-Рід (Даффі, 90+3), Перейра (Керні, 89), Кебано (Соломон, 65) — Мітрович.Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо (Мілнер, 59), Тьяго (Елліотт, 51) — Салах, Фірміно (Нуньєс, 51), Діас (Карвалью, 78).Попередження: Тете, Декордова-Рід