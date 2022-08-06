Англія

Команда Антоніо Конте впевнено переграла на своєму полі "святих".

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем приймав на своєму полі Саутгемптон і досяг свого першого успіху в новому сезоні.

Незважаючи на пропущений м'яч на 12-й хвилині завдяки зусиллям капітана "святих" Джеймса Ворд-Прауса, вже до перерви "шпорам" вдалося конвертувати свою перевагу за грою у два забиті м'ячі.

В другому таймі гравці Тоттенгема лише закріпили свій успіх: починаючи з 60-ї хвилини Саутгемптон посипався і пропустив ще два м'ячі, одним із яких став автогол Мохаммеда Салісу.

Таким чином, Тоттенгем здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1, а голами за "шпор" відзначилися Раян Сессеньйон, Ерік Даєр та Деян Кулушевські.

Тоттенгем — Саутгемптон 4:1

Голи: Сессеньйон, 21, Даєр, 31, Салісу, 60 (аг), Кулушевські, 63 — Ворд-Праус, 12

Тоттенгем: Льоріс — Девіс (Ленгле, 86), Даєр, Ромеро — Емерсон (Догерті, 87), Бентанкур (Біссума, 86), Хойб'єрг, Сесссеньйон (Перішич, 66) — Кулушевські (Моура, 86) , Кейн, Сон

Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс (Редмонд, 90+2), Салісу, Беднарек, Валері (Стівенс, 46), Дженепо (Перро, 72) — Ворд-Праус, Ромеу (Діалло, 75), Лавія — Арібо, А. Армстронг (С. Армстронг, 46)

Попередження: Сессеньйон, Бентанкур, Біссума — ...