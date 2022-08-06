Англія

Закінчились деякі поєдинки першого туру змагання.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги закінчились ще три поєдинки.

Новачок турніру Борнмут вдома шокував Астон Віллу, здобувши перемогу з рахунком 2:0.

Рахунок був відкритий вже на самому початку матчу. На 3 хвилині Лерма, опинившись у зручному положенні, зіграв на добивання, пробивши воротаря Вілли Мартінеса. На 81 рахунок, несподівано, став 2:0. Келлі відправив м'яча на Мура і той не схибив.

Борнмут - Астон Вілла 2:0

Гол: Лерма, 3, Мур, 81

Борнмут: Треверс — Сміт, Келлі, Міфем, Земура - Лерма, Пірсон (Кук, 72), Біллінг, Таверньє (Крісті, 87) — Мур, Соланке (Станіслас, 90+6).

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Дієго Карлос, Конса, Дінь — Макгінн, Камара, Ремзі (Буендіа, 46), Коутіньо — Інгз (Уоткінс, 66), Бейли.

Попереджння: Інгз, Сміт, Пірсон, Ремзі, Біллінг.

Ньюкасл вдома зустрічався з ще одним новачком АПЛ — Ноттінгем Форест.

Перший тайм — повна домінація господарів поля. 14 ударів по воротам, проте, не принесли успіху на табло.

Але вже у другій частині гри господарі почали забивати. Рахунок відкрив на 58 хвилині центрбек Шер, який знайшов момент та влучно пробив у правий верхній кут.

Згодом настала черга забивати найкращому бомбардиру "сорок" минулого сезону Вілсону. Він прийняв пас від Жоелінтона у штрафному та в один дотик пробив під поперечину — 2:0.

Ньюкасл - Ноттінгем 2:0

Голи: Шер, 58, Вілсон, 78

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'є, Шер, Берн, Таргетт — Гімараеш, Віллок (Лонгстафф, 80), Жоелінтон — Сен-Максімен, Альмірон (Фрейзер, 80) — Вілсон.

Ноттінгем: Гендерсон — Тоффоло, Воррелл, Маккенна, Ніакате (Майтен, 83), Вільямс — Лінгард, Колбек, О'Браєн (Мангаля, 75) — Саррідж (Авонії, 63), Джонсон.

Попередження: Воррелл, Вільямс, О'Браєн

У паралельній зустрічі Лідс Юнайтед на домашньому полі зустрічався з Вулвергемптоном.

У першому таймі команди обмінялись голами. На шостій хвилині гостей уперед вивів Поденсе після асисту від Хвана, а на 24 зрівняв рахунок форвард Лідса Родріго — 1:1.

Після перерви команди вийшли зарядженими, Вулвз побіг вперед, але на 74 пропустив. Після удару від Ааронсона, м'яч, рикошетом від Аіт Нурі, опинився у сітці — 2:1.

Лідс - Вулвергемптон 2:1

Голи: Родріго, 24, Аіт Нурі (АГ), 74 — Поденсе, 6

Лідс: Мельє — Крістенсен, Кох, Льоренте, Стейк — Рока (Грінвуд, 73), Адамс, Ааронсон (Саммервілл, 84), Родріго (Кліх, 65), Гаррісон — Бемфорд (Гелхардт, 84).

Вулвергемптон: Са - Аіт Нурі, Кілман, Коллінз, Хонні — Невеш, Дендонкер, Неиу, Гіббс-Вайт, Поденсе — Хван (Кемпбелл, 85).

Попередження: Гаррісон, Адамс