Англія

Футболіст продовжить кар'єру в Англії.

Тоттенгем підпише захисника Удінезе Дестіні Удогі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

"Шпори" вже домовились з футболістом та його агентом про п'ятирічний контракт — до літа 2027 року.

Очікується, що клуби між собою досягнуть повної домовленості вже наступного тижня та оформлять цей трансфер.

Але італійський захисник не одразу буде заграний за новий клуб. Директор з футболу Тоттенгема Фабіо Паратічі та головний тренер Антоніо Конте вважають, що йому краще буде ще сезон пограти в Удінезе на правах оренди.

Минулого сезону Удогі провів 37 матчів, у яких відзначився п'ятьма забитими голами та трьома результативними передачами.