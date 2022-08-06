Англія

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії-2022/23.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем здобув на своєму полі перемогу над Саутгемптоном.

На початку поєдинку "святі" забили швидкий гол, проте згодом м'яч чотири рази опинявся у їхніх воротах, один із яких став автогол Мохаммеда Салісу.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 4:1 на користь підопічних Антоніо Конте.

Огляд матчу:

Тоттенгем — Саутгемптон 4:1

Голи: Сессеньйон, 21, Даєр, 31, Салісу, 60 (аг), Кулушевські, 63 — Ворд-Праус, 12

Тоттенгем: Льоріс — Девіс (Ленгле, 86), Даєр, Ромеро — Емерсон (Догерті, 87), Бентанкур (Біссума, 86), Хойб'єрг, Сесссеньйон (Перішич, 66) — Кулушевські (Моура, 86) , Кейн, Сон

Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс (Редмонд, 90+2), Салісу, Беднарек, Валері (Стівенс, 46), Дженепо (Перро, 72) — Ворд-Праус, Ромеу (Діалло, 75), Лавія — Арібо, А. Армстронг (С. Армстронг, 46)

Попередження: Сессеньйон, Бентанкур, Біссума — ...