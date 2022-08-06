Англія

Англійський футболіст може стати частиною угоди щодо переходу Веслі Фофана.

Лестер виявляє інтерес до Каллума Гадсона-Одої, повідомляє журналіст Бен Якобс.

За його інформацією, "лисиці" вивчають самого футболіста, а також можливість його підписати.

При цьому Челсі виявляє серйозний інтерес до Веслі Фофана. Не виключено, що може відбутися обмін між клубами з доплатою з боку лондонської команди.

У минулому сезоні Гадсон-Одої відіграв 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та шістьма результативними передачами.