Англійський футболіст може стати частиною угоди щодо переходу Веслі Фофана.
КАЛЛУМ ГАДСОН-ОДОЇ, GETTY IMAGES
06 серпня 2022, 19:35
Лестер виявляє інтерес до Каллума Гадсона-Одої, повідомляє журналіст Бен Якобс.
За його інформацією, "лисиці" вивчають самого футболіста, а також можливість його підписати.
При цьому Челсі виявляє серйозний інтерес до Веслі Фофана. Не виключено, що може відбутися обмін між клубами з доплатою з боку лондонської команди.
У минулому сезоні Гадсон-Одої відіграв 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та шістьма результативними передачами.