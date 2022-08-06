Англія

21-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Каллуму Гадсон-Одої дозволили залишити Челсі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, Саутгемптон запросив оренду 21-річного футболіста та наполягає на переході. Крім того, нещодавно "сині" вели переговори із Лестером.

Найближчим часом Каллум визначиться зі своїм майбутнім.

Контракт футболіста з Челсі розрахований до літа 2024 року.

У минулому сезоні Гадсон-Одої відіграв 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та шістьма результативними передачами.