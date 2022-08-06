21-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншому клубі.
КАЛЛУМ ГАДСОН-ОДОЇ, GETTY IMAGES
06 серпня 2022, 23:45
Каллуму Гадсон-Одої дозволили залишити Челсі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, Саутгемптон запросив оренду 21-річного футболіста та наполягає на переході. Крім того, нещодавно "сині" вели переговори із Лестером.
Найближчим часом Каллум визначиться зі своїм майбутнім.
Контракт футболіста з Челсі розрахований до літа 2024 року.
У минулому сезоні Гадсон-Одої відіграв 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та шістьма результативними передачами.