Англія

Football.ua представляє анонс матчу першого туру нового розіграшу чемпіонату Англії-2022/23.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів. У одному із сьогоднішніх матчів у очному протистоянні на полі Олімпійського стадіону Лондона зійдуться Вест Гем та Манчестер Сіті.

ВЕСТ ГЕМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

СУБОТА, 6 СЕРПНЯ, 18:30. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН ЛОНДОНА, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Для більшості команд-учасниць англійської Прем’єр-ліги новий сезон тільки-но починається, тоді як Манчестер Сіті вже встиг програти битву за один із можливих трофеїв головному конкуренту зразка останніх років — Ліверпулю. Матч за Суперкубок Англії, хоча й відбувався не на легендарному Вемблі, питомої ваги від того зовсім не втратив, тож після поразки "містян" із рахунком 1:3 можна було лише констатувати, що вони знаходяться не в настільки схвальному фізичному стані на самому початку нового футбольного року, як запеклі супротивники.

Утім, скаржиться на занадто ранній початок сезону зараз чи не кожен тренер в Англії, тож і для Девіду Моєсу можна буде, у випадку чого, застосувати цей дійсно вагомий аргумент на користь власної команди. Вест Гем на власному полі останніми роками завдає дуже серйозних клопотів Манчестер Сіті, хоча ще в 2018 та 2019 роках міг двічі поспіль влетіти з рахунками 0:4 або 0:5. Зокрема, одну з останніх ігор минулого сезону "містяни" не змогли виграти саме в "молотобійців" (2:2).

Гвардіола під час поточного трансферного вікна забажав отримати до складу своєї команди коштовного нападника Ерлінга Голанда та підсилити ротацію на позиції голкіпера за рахунок Штефана Ортеги, на що отримав схвальну відповідь від менеджменту клуба. Проте Сити так і залишився без підписання Марка Кукурельї, який напередодні дебютував за Челсі. До того ж, чемпіони Англії втратили Фернандіньо, Габріела Жезуса, Олександра Зінченка та Рахіма Стерлінга, тож ще потрібно визначити ступінь ефективності їхньої трансферної кампанії.

Вест Гем також не сидів без діла весь цей час, а інтереси "залізних" зачіпали ледь не кожного гравця, який з’являвся на сторінках провідних видань та був придатний для виступів у АПЛ. Зрештою, команда Девіда Моєса зупинила вибір на Максвеллі Корне, Джанлуці Скамацці та Наєфі Агерді в якості підсилення. На жаль, одне з потенційних українських дербі в Англії зникло з радарів саме цього сезону, бо склад "молотобійців" залишив Андрій Ярмоленко. Його втрата, а також відхід багаторічного лідера команди Марка Нобла, може мати певний вплив на стан справ у роздягальні.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,39, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 5,40. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 8,80.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Не зіграють: Агерд — Ляпорт, Менді.

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