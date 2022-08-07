Англія

Клуб з АПЛ підсилив воротарську лінію.

Воротар каталонської Барселони бразилець Нето перейшов у Борнмут, повідомляє прес-служба "вишень".

Контракт із 33-річним стражем воріт підписаний на один рік. Він достався Борнмуту безкоштовно.

"Дуже приємно мати можливість залучити гравця такого калібру, як Нето. Це справжній переворот для клубу, і ми раді, що він вирішив приєднатися до нас. У нього величезний досвід гри на найвищому рівні, тому я впевнений, що він стане для нас величезним надбанням", — сказав виконавчий директор клубу Ніл Блейк.

Нагадаємо, що Нето виступав за Барселону з 2019 року, куди перейшов із Валенсії. Також він має досвід ігор за Ювентус, Фіорентину, Атлетіко Паранаенсе та збірну Бразилії.