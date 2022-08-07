До вашої уваги найкращі моменти поєдинку АПЛ.
манчестер юнайтед - брайтон, getty images
07 серпня 2022, 19:20
У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд сенсаційно програв Брайтону.
Перший тайм підопічні Еріка тен Гага поступились із рахунком 0:2 — у складі "чайок" дублем відзначився Гросс.
В середині другого тайму МЮ скоротив відставання — після подачі з кутового, Далот намагався пробити по воротах, але м'яч, рикошетом від Мак Аллістера влетів у сітку. Втім, вирвати бодай нічию манкуніанці не зуміли.
Огляд матчу:
Манчестер Юнайтед — Брайтон 1:2
Голи: Мак Аллістер, (АГ), 68 — Гросс, 30, 39
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Мартінес, Шоу (Маласія, 90) — Мактоміней (ван де Бек, 78), Фред (Роналду, 54), Санчо (Еланга, 90), Еріксен, Фернандеш (Гарначо, 90) — Рашфорд.
Брайтон: Санчес — Вебстер, Данк, Велтман, Троссард (Лемпті, 76), Марч (Колвілл, 90+1) — Кайседо, Мак Аллістер, Лаллана (Мвепу, 76), Гросс — Велбек.
Попередження: Мактоміней, Мартінес, Троссард, Магуайр, Шоу