25-річний футболіст продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.
ГОНСАЛУ ГЕДЕШ, GETTY IMAGES
07 серпня 2022, 19:33
Гонсалу Гедеш переходить до Вулвергемптона, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, за 25-річного футболіста Валенсія отримає 32 мільйони євро та бонуси.
У понеділок португалець прибуде до Англії, після чого пройде медичний огляд та підпише контракт.
Минулого сезону Гедеш провів 42 гри за Валенсію у всіх турнірах: на його рахунку 13 голів та 6 результативних передач.