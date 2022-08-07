Англія

25-річний футболіст продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Гонсалу Гедеш переходить до Вулвергемптона, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, за 25-річного футболіста Валенсія отримає 32 мільйони євро та бонуси.

У понеділок португалець прибуде до Англії, після чого пройде медичний огляд та підпише контракт.

Минулого сезону Гедеш провів 42 гри за Валенсію у всіх турнірах: на його рахунку 13 голів та 6 результативних передач.