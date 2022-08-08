Англія

Клуб шукає підсилення в півзахист.

Манчестер Юнайтед може підписати півзахисника Ювентусу та збірної Франції Адрієна Рабьо.

Як повідомляє журналіст Девід Орнштейн, "червоні дияволи" вже розпочали роботу над цим трансфером.

Рабьо є альтернативою бажаного півзахисника Барселони Френкі де Йонгу, який малоймовірно опиниться на Олд Траффорд.

27-річний француз має ще один рік за контрактом у Ювентусі, тому сума трансферу може бути знижена.

У минулому сезоні Рабьо провів за "стару сеньору" 44 поєдинки в усіх змаганнях, голів не забивав але віддав два асисти.