Англія

Лондонський клуб серйозно претендує на французького центрбека.

Челсі повернеться з покращеною пропозицією щодо Веслі Фофана цього тижня, повідомляє журналіст Бен Якобс.

За його інформацією, перші дві пропозиції від "синіх" Лестер без особливих вагань відхилив. За чутками, Челсі пропонував близько 62 та 70 мільйонів фунтів.

21-річний француз через важку травму гомілки невдало провів свій другий сезон в АПЛ, зігравши лише в 12 матчах (1 гол), після чого потенційні покупці намагаються атакувати "лис" із пропозицією щодо його придбання.

Нагадаємо, що Лофтус-Чік не хоче ставати частиною угоди щодо Фофана.