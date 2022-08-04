Англія

Англійський футболіст має намір залишитися у складі "синіх".

Рубен Лофтус-Чік не має наміру залишати Челсі, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, 26-річний футболіст має намір залишитися у лондонській команді.

Крім того, Лофтус-Чік не хоче ставати частиною угоди щодо можливого переходу Веслі Фофана до Челсі.

Нагадаємо, що Челсі запропонував близько 60 мільйонів фунтів за Фофана, але Лестер відповів відмовою. "Сині" хотіли б включити Лофтуса-Чіка до своєї нової пропозиції, але англієць проти цього.