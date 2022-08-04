Англійський футболіст має намір залишитися у складі "синіх".
РУБЕН ЛОФТУС-ЧІК, GETTY IMAGES
04 серпня 2022, 16:49
Рубен Лофтус-Чік не має наміру залишати Челсі, повідомляє The Times.
За інформацією джерела, 26-річний футболіст має намір залишитися у лондонській команді.
Крім того, Лофтус-Чік не хоче ставати частиною угоди щодо можливого переходу Веслі Фофана до Челсі.
Нагадаємо, що Челсі запропонував близько 60 мільйонів фунтів за Фофана, але Лестер відповів відмовою. "Сині" хотіли б включити Лофтуса-Чіка до своєї нової пропозиції, але англієць проти цього.