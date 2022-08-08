Англія

Колумбійський форвард може перебратися до АПЛ.

Ньюкасл продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Tuttosport, "сороки" націлилися на одного з лідерів Аталанти – колумбійського форварда Луїса Муріеля.

Минулого сезону колумбійський форвард провів за бергамасків 39 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, що у Муріеля є й більш цікава пропозиція — ним цікавиться один з грандів італійського футболу.