Аталанта хоче виручити за колумбійського форварда 15 мільйонів євро.
Луїс Муріель, getty images
31 липня 2022, 17:58
Нападник Аталанти Луїс Муріель у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку, при цьому залишитися в італійській Серії А.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 31-річний колумбієць перебуває у шорт-листі туринського Ювентуса.
За інформацією джерела, Аталанта запросить за Мурієля 15 мільйонів євро.
Минулого сезону колумбійський форвард провів за бергамасків 39 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 10 результативних передач.