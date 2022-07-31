Італія

Аталанта хоче виручити за колумбійського форварда 15 мільйонів євро.

Нападник Аталанти Луїс Муріель у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку, при цьому залишитися в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 31-річний колумбієць перебуває у шорт-листі туринського Ювентуса.

За інформацією джерела, Аталанта запросить за Мурієля 15 мільйонів євро.

Минулого сезону колумбійський форвард провів за бергамасків 39 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 10 результативних передач.