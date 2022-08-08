Англія

Капітан "синіх" визнав, що вів переговори із каталонською командою.

Сезар Аспілікуета продовжив контракт з Челсі на два роки і, таким чином, виключив свій перехід до складу Барселони.

"Переговори з Барселоною були. Після клубного чемпіонату світу, на якому я став єдиним гравцем Челсі, який виграв усі трофеї, я відчув, що настав час повернутися до Іспанії.

Але потім із цим клубом трапилося все. Я хотів залишитись відданим йому. Я ніколи не робив нічого проти свого клубу. У нас були особисті бесіди, в яких я все розповів", – наводить слова Аспілікети Daily Mail.

Нагадаємо, що Аспілікуета виступає за Челсі з літа 2012 року.