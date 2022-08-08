Лондонський клуб виявляє інтерес до нідерландського футболіста.
ДЕНЗЕЛ ДУМФРІС, GETTY IMAGES
08 серпня 2022, 19:33
Дензель Думфріс може перейти до Челсі, повідомляє The Guardian.
За інформацією джерела, "сині" виявляють інтерес до Кайла Вокера-Пітерса і Дензеля Думфріса. При цьому нідерландський футболіст є пріоритетом для лондонської команди.
За чутками, Інтер хоче виручити за свого футболіста щонайменше 35-40 мільйонів євро.
Томас Тухель розраховує, що Думфріс підмінятиме основного правого вінгбека команди Ріса Джеймса.