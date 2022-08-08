Англія

Лондонський клуб виявляє інтерес до нідерландського футболіста.

Дензель Думфріс може перейти до Челсі, повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, "сині" виявляють інтерес до Кайла Вокера-Пітерса і Дензеля Думфріса. При цьому нідерландський футболіст є пріоритетом для лондонської команди.

За чутками, Інтер хоче виручити за свого футболіста щонайменше 35-40 мільйонів євро.

Томас Тухель розраховує, що Думфріс підмінятиме основного правого вінгбека команди Ріса Джеймса.