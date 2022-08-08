"Молотобійці" зацікавлені у послугах німецького центрбеку.
ТІЛО КЕРЕР, GETTY IMAGES
08 серпня 2022, 20:58
Вест Гем виявляє інтерес до Тіло Керера, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, за 25-річного футболіста ПСЖ вимагає 20 мільйонів євро. Крім того, переговори ускладнюються тим, що німецький футболіст має високу заробітну плату.
Проте Вест Гем наполягає на переході, хоч на даний момент і немає угоди про особистий контракт.
Керер є вихованцем Шальке, за який футболіст виступав три роки, перш ніж перейшов до ПСЖ у 2018 році.
За минулий сезон у ПСЖ захисник провів 27 матчів у Лізі 1, у яких забив два голи.