Англія

"Молотобійці" зацікавлені у послугах німецького центрбеку.

Вест Гем виявляє інтерес до Тіло Керера, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, за 25-річного футболіста ПСЖ вимагає 20 мільйонів євро. Крім того, переговори ускладнюються тим, що німецький футболіст має високу заробітну плату.

Проте Вест Гем наполягає на переході, хоч на даний момент і немає угоди про особистий контракт.

Керер є вихованцем Шальке, за який футболіст виступав три роки, перш ніж перейшов до ПСЖ у 2018 році.

За минулий сезон у ПСЖ захисник провів 27 матчів у Лізі 1, у яких забив два голи.