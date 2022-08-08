Англія

"Сині" виявляють серйозний інтерес до 33-річного футболіста.

П'єр-Емерік Обамеянг може продовжити кар'єру в Челсі, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, "сині" дізнаються на цьому тижні, чи відпустить каталонський клуб габонця до складу лондонської команди.

При цьому Хаві хотів би зберегти Обамеянга, проте Барселоні потрібно переглянути свою трансферну політику, щоб розвантажити зарплатну відомість. Цілком можливо, що це стане причиною відходу Обамеянга.

Минулого сезону Обамеянг сумарно провів 38 матчів у всіх турнірах за Арсенал та Барселону: на його рахунку 20 голів та 3 результативні передчі.