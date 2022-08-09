Англія

27-річний футболіст має намір поповнити склад "червоних дияволів".

Адрієн Рабьо готовий перейти в Манчестер Юнайтед, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, 27-річний футболіст хоче мати регулярну ігрову практику, щоб мати шанси опинитися на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Вважається, що Рабьо може бути основним у складі Манчестер Юнайтед з огляду на "вразливість півзахисту" колективу тен Гага.

27-річний француз має ще один рік за контрактом у Ювентусі, тому сума трансферу може бути знижена.

У минулому сезоні Рабьо провів за "стару сеньору" 44 поєдинки в усіх змаганнях, голів не забивав але віддав два асисти.