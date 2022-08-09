Італійський футболіст може вкотре змінити команду.
Емерсон Палмьєрі, Getty Images
09 серпня 2022, 14:39
Емерсон Палмьєрі привернув увагу Ноттінгем Фореста, повідомляє журналіст Нізаар Кінселла.
За його інформацією, "лісники" зробили запит щодо доступності 28-річного футболіста.
Наразі жодної конкретної інформації більше не називається. Крім того, інтерес до Емерсона виявляє Ювентус.
Минулого сезону італієць бразильського походження виступав на правах оренди за Ліон: на його рахунку 35 ігор у всіх турнірах, один гол та два асисти.