Англія

Манкуніанці продовжують шукати забивного форварда.

Цього літа Манчестер Юнайтед знаходиться у пошуках форварда, який зміг би вирішити проблему завершення атак для команди, але поки що прогресу немає.

Клуб вів переговори із Болоньєю стосовно Марко Арнаутовича, але не зміг задовільнити запит італійської сторони в плані фінансів.

"Россоблу" зажадали отримати за свого футболіста 15 млн євро, що вважають в Манчестері забагато за 33-річного футболіста. Окрім того, проти цього трансферу протестували й фанати клубу, повідомляє Ніколо Скіра.

В минулому сезоні австрієць зіграв у 33 матчах Серії А, в яких забив 14 м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, що на гравця претендує представник Серії А - Ювентус розглядає Арнаутовича як кандидата до пари Влаховичу.