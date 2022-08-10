Англія

Талановитий футболіст може змінити клуб.

21-річний нападник лісабонської Бенфіки, майбутнього суперника київського Динамо за раундом плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, Гонсалу Рамуш уже не перший рік своїми виступами змушує звертати на себе увагу відомі європейські команди.

Фінальна частина цьогорічного літнього трансферного вікна, судячи з усього, для нього та його клубу буде проходити під впливом чуток щодо інтересу збоку одразу двох англійських колективів.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Ньюкасл та Вулвергемптон планують уже найближчим часом зробити "орлам" пропозицію щодо придбання португальського виконавця.

У минулому сезоні Рамуш за 46 матчів забив вісім голів та віддав чотири гольові передачі.

Його поточний контракт чинний до 2026 року, а на рахунку в професійній кар’єрі вже є звання найкращого бомбардира чемпіонату Європи-2019 серед юнаків до 19 років (4 голи) та Юнацької ліги УЄФА-2019/20 (8 голів).

Вартість трансферу оцінюється, щонайменше, у 14 млн євро.